Ünlü ekran yüzü Flash Haber'e veda etti

Flash Haber TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalın ekran yüzlerinden olan isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yolların ayrıldığını duyurdu.

Ünlü ekran yüzü Flash Haber'e veda etti

Flash Haber TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalın ekran yüzü olan sunucu Tuba Emlek kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emlek, "Flash Haber TV ile yollarımızı ayırdık. Çalışma arkadaşlarıma destek veren değerli izleyenlere ve takipçi dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden ekranlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Emlek, Flash Haber TV'de, 'Mercek' isimli programı hazırlayıp sunuyordu. 

Ünlü ekran yüzü Flash Haber'e veda etti - Resim : 1

Ünlü ekran yüzü Flash Haber'e veda etti - Resim : 2

TUBA EMLEK KİMDİR?

Tuba Emlek, gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucusu olarak televizyon dünyasında yer almıştır. Bir dönem Yurt Gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Emlek, aynı zamanda Halk TV'de program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Uzun yıllar Halk TV'de sunuculuğunun yanısıra Genel Koordinatörlük ve İstanbul Temsilcisi olarak yer alan Emlek, Ocak 2020'de Tele 1'e transfer oldu.Tuba Emlek daha sonra TELE 1'de "Mercek" adlı programı sunmuş ve ardından kanaldan ayrılarak Flash Haber TV'ye katılmıştır.

Dialog Anlatım İletişim'de Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi alan Tuba Emlek, 2011 yılında Volkan Uras ile evlenmiştir. 

Tuba Emlek'in özgün içeriği ve farklı konularda kaleme aldığı bugüne dek yayınlanmış Kahraman Kadınlar, Korkma, İz Bırakanlar, Cumhuriyet Yolunda İz Bırakanlar, Şiir Adam, Çağdaş Cumhuriyet Kadını ve Yeniden İstanbul isimli yedi kitabı bulunmakta. 

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