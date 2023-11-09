Tolga Şardan'dan mesaj: Vicdanım çok rahat!

Sansür yasası kapsamında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Tahliye edilen Şardan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yazısını haftaya cuma yayımlayacağını belirterek, "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat" dedi.

Şardan'ın mesajı şöyle:

"Tüm 'iyi ve güzel' insanlara…

Kısa bir ayrılık sonrası yeniden aranızdayım. Bu süre içinde ailemin yanında olanlara, arayıp soranlara, selam gönderenlere, yanımda destek olanlara, süreci birlikte yürüttüğümüz avukatlarıma, tüm T24 ailesine, üstadlarıma, tüm meslektaşlarıma, iletişim kuramamalarıma karşın yanımda olanlara, tanımamalarına rağmen benim için tek kelimeyle bile üzülenlere, tüm tanıdıklarıma çok çok teşekkür ederim. Hepinize gönülden sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu arada telefonlarıma adli inceleme için el konduğundan dolayı yeni telefon edinmekteki gecikme nedeniyle üç gün sonra sizlere ses verebildim. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Bir de devam eden adli süreç var. Bu nedenle ilk yazı için gelecek cumayı beklemek durumundayım. Bilginize sunarım.

Şunu özellikle bilmenizi isterim ki; beni tanıyanlar bir yana, her kim ki “tolga şardan” adını ilk kez duymuş olsa da, hiç kimseye karşı yüz kızartıcı bir hareketim olmadı. onlara karşı başımı öne eğecek hiç bir işim olmadı. içleri rahat olsunlar. zira benim içim ve vicdanım çok rahat.

hepinize mutlu günler…"

Kaynak: Gerçek Gündem