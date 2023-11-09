Ersan Şen, Ekol TV projesini rafa kaldırdı: Şartlar uygun olmadığı için...

Ceza hukukçusu Ersan Şen, televizyon kanalı kurma projesini rafa kaldırdı. Şen, bir açıklama yaparak kanalı kurmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Ersan Şen, Ekol TV projesini rafa kaldırdı: Şartlar uygun olmadığı için...

Ersan Şen’in, Ekol TV projesinin 2024 yılında yayın hayatına başlaması bekleniyordu.

Ekol TV’nin kurucu ortaklarının kimler olacağından yayın hayatına kadar pek çok konu merak edilip konuşulurken projenin iptal edildiği iddia edilmişti.

Ersan Şen, Ekol TV ile ilgili olarak Odatv'den Ayşe Baykal'a yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

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Ersan Şen, medya kulislerini alevlendirecek açıklamayı kamuoyuna şu sözlerle yaptı:

"Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim."

Ersan Şen, bu açıklamayla Ekol TV ile ilgili herhangi bir bağı kalmadığını açıklamış oldu. Şen, kendi cephesinden son noktayı koydu fakat yankıları uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Ersan Şen, Ekol TV projesini rafa kaldırdı: Şartlar uygun olmadığı için... - Resim : 2

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