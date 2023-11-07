Özgür Özel, gazeteciliği bıraktığını açıklayan Barış Yarkadaş'ı aradı: 'Kararımı değerlendireceğim'

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilirse gazeteciliği bırakacağını söylemiş, Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından dün gazeteciliği bıraktığını duyurmuştu.

YARKADAŞ ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Yarkadaş'ın açıklamasının ardından Özgür Özel sosyal medya hesabından "Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım" demişti.

Bugün ise Barış Yarkadaş, Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Özel’e “Dün gece TV100‘deki yayında da ifade ettiğim üzere tavrınız beni onore etti. Biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Az önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel aradı ve dün gece attığı tweete istinaden ayrıntılı bir şekilde konuştuk. TV100‘de yayınlanan Kübra Par’ın programında “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” söylemim üzerine dün gece aldığım kararı doğru bulmadığını bir kez daha belirten Özel, “Biz kardeşiz… Mesleğini böyle bir söylem sonrası bırakman hepimizi üzer” dedi. Dün gece twitte ifade ettiği düşüncelerini dile getirdi.

Özel, kurultay sürecinde yaşananların kurultay salonunda ve geride kaldığını da belirtti. Bunun üzerine Özel’e “Dün gece TV100‘deki yayında da ifade ettiğim üzere tavrınız beni onore etti. Biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı” belirttim.

Özel’e “Dün gece de söyledim. Siz artık bizim genel başkanımızsınız. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. CHP’nin başarılı olması için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumu” ifade ettim. Özel’le önümüzdeki günlerde Ankara’da buluşmak üzere de sözleştik. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve yeni seçilen PM - YDK üyelerini kutluyor, başarılar diliyorum. Bu arada dün geceki yayın sonrası arayan soran mesaj yazan ve “Mesleği sakın bırakma” diyen yüzlerce dostumuza da duydukları güven için teşekkür ediyor, kendilerinden kısa bir süre rica ediyorum."