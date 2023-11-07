TRT'de iki dizi final yapıyor

Yaz başında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayatımın Neşesi'nden sonra Benim Güzel Ailem dizisi için de final kararı verildi.

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TRT'de iki dizi final yapıyor

TRT 1 yaz başında yayınlanmaya başlayan iki dizisini yayından kaldırıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanaldan ilk olarak Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı ve dizi bugün son bölümüyle ekrana gelecek.

TRT Benim Güzel Ailem dizisi için de final kararı aldı. Levent Türkan'ın yönettiği, Baykut Badem'in yazdığı dizi 22. bölümde ekrana veda edecek.

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