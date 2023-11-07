Tutuklanan TRT muhabiri Elif Akkuş'tan mesaj: 'Barış Pehlivan ile özgürlükte buluşacağız'

25 yıldır TRT’de çalışan ve bir süre önce gerekçesiz şekilde 3 aylığına görevden uzaklaştırılmasının ardından tutuklanan Elif Akkuş, cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Tutuklanan TRT muhabiri Elif Akkuş'tan mesaj: 'Barış Pehlivan ile özgürlükte buluşacağız'

Gazeteci Elif Akkuş ‘Anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu’ iddiasıyla geçen gün gözaltına alınmıştı.

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akkuş Akkuş hakkında gözaltı ve yakalama yasağına karşın savcı, hastane yönetimine ve Ankara Emniyeti'ne, “taburcu olduğunda adliyeye sevkinin sağlanması" yönünde yazı yazmıştı.

Gazeteci Elif Akkuş savcılık ifadesi sonrasında “tutuklanması istemiyle” Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, Akkuş, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkmadan önce rahatsızlandı. Hakimliğe sevk edilen Akkuş hakkında tutuklama kararı verilmişti.

CEZAEVİNDEN MESAJ VAR

Akkuş avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

"Herkese selam, öncelikle ben iyiyim" diyen Akkuş, şunları söyledi: "Beni öldürmeyen şey, her zamanki gibi güçlendiriyor. Hayatım boyunca çok zor şartlarda gazetecilik yaptım. Savaş bölgelerinde ölümler gördüm. Mavi Marmara Gemisinde gözaltına alındım. İsrail Hapishanelerinde kötü muameleye maruz kaldım. Ama hepsi geride kalan kötü anılar olarak hafızamda. Bugün içinde bulunduğum durumun ileride olacağı gibi… Ben kendi Vatanında esir tutulan bir gazeteciyim. Esirim çünkü haksız iddialarla, hukuksuz bir yargılamayla cezaevindeyim. Bu sebepledir ki Gazeteci Abim Tolga ŞARDAN’ın tahliye olmasına, kendim olmuş kadar sevindim. Aynı dileklerimi 9 Kasım’da duruşması olan meslektaşım Barış PEHLİVAN için de taşıyorum. Onlarla ve sevdiklerimle en kısa zamanda “ÖZGÜRLÜKTE” buluşacağız."

Tutuklanan TRT muhabiri Elif Akkuş'tan mesaj: 'Barış Pehlivan ile özgürlükte buluşacağız' - Resim : 1

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