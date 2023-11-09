Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisine veda eden Pars savcı yeni dizisini buldu. Mehmet Yılmaz Ak bundan böyle Show TV ekranlarında yer alacak.

Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinin oyuncuları çok şaşırdı. Mehmet Yılmaz Ak, Kahramanmaraş depremleri sonrasında beklenmedik bir şekilde Yargı dizisine veda etmişti. Başarılı oyuncu şimdi yeni dizisiyle setlere dönüyor.

Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti - Resim : 1

Show TV ile el sıkıştı!

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Son olarak “Yargı” dizisinin savcı Pars’ı olarak hafızalarda yer eden başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni dizisi belli oldu.

Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti - Resim : 2

Mehmet Yılmaz Ak geçen sezon ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından “Yargı” dizisinden ayrılmış ve bir süre setlerden uzak kalmıştı. Başarılı oyuncunun hangi diziyle döneceği merak konusuydu. Mehmet Yılmaz Ak’ın MF Yapım’ın yeni dizisi “Bahardan Önce”yle el sıkıştığı öğrenildi.

Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti - Resim : 3

Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar… Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak’ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi “Doctor Cha”dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırları devam ediyor.

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