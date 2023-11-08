Şifa deposu çorba! 1 kepçe içenin yanına grip yaklaşmıyormuş

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren çorbalar arasında ''Kelle paça, İşkembe, Tavuk suyu ve Pancar çorbası'' ilk sırada yer alıyor.

Ancak birçok kişi kırmızı pancar çorbasının tarifini bilmiyor. Ulusalpost.com'un aktardığı bilgiye göre; Kırmızı pancar çorbası kış boyunca içilmesi gereken çorbalar arasında yer alıyor. Bu çorbanın 1 kasesi bile bağışıklığı tavan yaptırıyor. Peki kırmızı pancar çorbası nasıl yapılır? İşte kırmızı pancar çorbasının tarifi

Malzemeler:

- 2 adet orta boy kırmızı pancar (Kabukları soyulmuş ve küçük küp doğranmış)

- 1 adet orta boy kuru soğan (İnce kıyılmış)

- Küçük bir parça taze zencefil (Arzuya bağlı ve doğranmış)

- 1 adet orta boy patates (Veya kereviz ve küçük küp doğranmış)

- 1 adet orta boy havuç (Küçük küp doğranmış)

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz- karabiber

- Sıcak su

Yapılışı:

1. Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alarak eritin. Ardından ince kıyılmış soğanı ekleyerek soteleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kısık ateşte pişirin.

2. Eğer kullanacaksanız, zencefili ekleyerek 1-2 dakika daha kavurun. Zencefil çorbaya hoş bir aroma katacaktır. Ancak zencefilin yoğun tadını sevmiyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

3. Doğranmış pancar, patates ve havucu tencereye ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Bu aşamada sebzelerin aromalarının birbirleriyle harmanlanması için yeterli zaman tanımalısınız.

4. Sebzeler yumuşadıktan sonra tencereye sıcak suyu ilave edin. Çorbanın yoğunluğunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha koyu bir çorba isterseniz az miktarda su ekleyebilirsiniz.

5. Çorbayı tuz ve karabiber ile tatlandırın. Ancak dikkatli olun, pancarın doğal olarak tatlı bir tadı vardır, bu yüzden tuz miktarını dikkatlice ayarlamalısınız.

6. Son adım olarak, çorbayı blenderdan geçirin. Bu sayede pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Blender kullanırken dikkatli olun, çorba sıcak olduğu için yanma riski vardır.

7. Servis yapmadan önce çorbanızı isteğe bağlı olarak taze nane yaprakları, krema veya nar taneleri ile süsleyebilirsiniz. Bu eklemeler çorbanın görünümünü ve lezzetini daha da zenginleştirecektir.