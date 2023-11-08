Canan Karatay ve İlber Ortaylı önermişti! Eken hasat sonrası köşeyi dönüyor

Zeytin ağacı ve zeytinyağının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve uzun ömürlü yaşam için yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı. Karatay, 2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanacağını belirterek ülkeleri uyardı. Yaptığı açıklamada, sadece bu alana yatırım yapanların ayakta kalabileceğini söyledi. Zeytin ağacı ve zeytinyağı üretiminin gelecekte çok değerli olacağını ifade eden Canan Hoca, bu alana yapılacak yatırımların kazançlı olacağını belirtti. Sağlık ve beslenme konusunda uzmanlığıyla tanınan Karatay'ın bu yatırım önerisi dikkat çekti.

Ensonhaber.com'da aktarılanlara göre; Sağlıklı beslenme ve uzun ömürlü yaşam için verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Canan Hoca, bu kez yatırım tavsiyesi verdi.

'Bunu yatırım yapan ayakta kalır' diyen Canan Karatay, bombayı patlattı.

2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanacağını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, ülkeleri tek tek uyardı.

Bir televizyon programında konuşan Canan Hoca, zeytin ağacı ve zeytinyağının önemine değindi.

Zeytine yatırın

Canan Karatay sözlerine şöyle devam etti:

"Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ve çok güçlü ağaçlar her türlü susuzluğa soğuğa ve sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına müsaade etmesinler."

Prof. Dr İlber Ortaylı da geçtiğimiz haftalarda Zeytin ağacı hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulunmuştu.

Ortaylı, zeytinliklere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederken “Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır.” diye konuşmuştu.