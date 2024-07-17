Survivor Meksika Yarışmacıları Zonguldak Maden Ocağında Cezaya Kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 7 ilde çekilen Survivor Meksika yarışmasının 3 yarışmacı, format gereği Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağına sokuldu.

Zonguldak'ta 200 kişilik ekiple çekilen yarışmada, format gereği 3 Meksikalı yarışmacı, ceza oyunu sonucu Zonguldak şehir merkezindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağına indirildi. Islak, soğuk ve nemli kömür ocağında bir gece geçiren yarışmacılar, kendilerine verilen tahta sedirlerde uyudu.

Duvar'da yer alan habere göre, 1800'lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılan ve halen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yeni işçi adaylarının eğitiminde kullanılan eğitim ocağında gerçekleştirilen çekimlerde yaklaşık 20 kişi görev aldı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde çekilen programda, baretli yarışmacılar gece yarısı girdikleri kömür ocağından sabah saat 08.00'de çıktılar.