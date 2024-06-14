Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Nefise'yi farkla yenen Ogeday oldu

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Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, dün akşam nefes kesen bir bölümle 2024'ü tamamladı. Ogeday, Nefise'ye fark atarak şampiyon oldu.

SEDA VE BATUHAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Final turunda ilk olarak Ogeday ile Seda, Nefise ve Batuhan eşleşti. Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Seda'yı farkla yenen Ogeday, Survivor All Star'ın ilk finalisti oldu. Nefise ise rakibi Batuhan'ı 6-1'lik skorla yenerek ikinci finalist oldu. Mücadelenin sonunda Seda ve Batuhan, Survivor hayallerine veda etti.

OGEDAY ŞAMPİYON OLDU

Final turunda ise Ogeday ve Nefise arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu. Kupayı kaldırmadan önce konuşma yapan Ogeday " Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" dedi.

Ogeday Girişken, 2017 yılında da Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştu.

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu - Resim : 1

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