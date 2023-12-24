Starbucks bardağı işten çıkarma gerekçesi sayıldı: TGRT Haber sunucuyu kovdu

İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber, bir haber bülteninde sunucunun masasının üzerinde Starbucks bardağı bulunması nedeniyle sunucuyu ve yönetmeni işten çıkardı.

Kanal, ilgili sunucu Meltem Günay ve yönetmenle yolları ayırdığını duyurdu.

‘ÖRTÜLÜ REKLAM’ DEDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumuzu bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.”