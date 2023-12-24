Hürriyet gazetesinin acı kaybı

Hürriyet gazetesinin deneyimli eski İstihbarat Servisi Şefi Mehmet Ali Yula hayatını kaybetti.

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Hürriyet gazetesinin acı kaybı

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar İstihbarat Servisi Şefi olarak görev yapan Mehmet Ali Yula hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Mehmet Ali Yula, İzmir'de Menemen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Duayen isim, İsveç Başbakanı Olof Palme cinayetinde PKK bağlantısını ‘Kuşbeyaz’ adlı kitabında yazmıştı.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mehmet Ali Yula’nın vefatının ardından bir mesaj yayınladı:

“Üyemiz Mehmet Ali Yula’nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Hürriyet gazetesinin acı kaybı - Resim : 1

MEHMET ALİ YULA KİMDİR?

Ankara’da 1942 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Mesleğe 1962 yılında İnkilap Gazetesi’nde başladı. 1970 yılında Hürriyet Gazetesi Almanya baskıları bölümüne geçti. 1972 yılında Hürriyet Gazetesi’nin İskandinav ülkeleri temsilciliğine getirildi. 1982’de Türkiye’ye döndü, Hürriyet’te ve dış haberler şefliği görevini üstlendi. 1985’te Olof Palme’nin öldürülmesiyle yeniden İsveç’e döndü ve bir yıl daha orada kaldı. İsveç Radyosu’nda görev yaptı. 1990 yılında yeniden İstanbul’a döndü. Hürriyet İstihbarat Şefliği görevini üstlendi. Nokta Dergisi’nde ve Akis Dergisi’nde genel yayın müdürlüğü yaptı. Olof Palme Cinayeti’ni ele aldığı Kuşbeyaz adlı bir de romanı bulunuyor. İnterstar TV’de çalıştı. Evliydi ve bir çocuğu vardı.

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