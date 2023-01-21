Sözcü TV'de görevler belli oldu: Ana habere sürpriz isim

1 Mart'ta test yayınına başlaması beklenen Sözcü TV'de kadro yavaş yavaş netleşirken, kadrodaki isimlerin görevleri de belli olmaya başladı.

Sözcü TV'de görevler belli oldu: Ana habere sürpriz isim

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart’ta yayın hayatına başlaması beklenen Sözcü TV de kadro yavaş yavaş netleşirken, kadrodaki isimlerin görevleri de belli olmaya başladı.

Sözcü TV yayın hayatına başlıyor: Yönetim ve kadroda sürpriz isimlerSözcü TV yayın hayatına başlıyor: Yönetim ve kadroda sürpriz isimlerMedya

Gazetenin uzun yıllardır köşe yazarı olan Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin Genel Müdür'ü olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini Korcan Karar üstlenirken, ana haber bültenini sunma görevi de Karar'a verildi.

Hafta sonu haberleri için Ümit Zileli'nin görevlendirildiği belirtilirken Haber Müdürü olarak ise Burak Ersemiz ile el sıkışıldı. Sözcü TV'nin BBN Türk'ten de bir spiker ile anlaştığı ifade edilirken, kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında tanınmış isimlerle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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