Hakan Ural, bakanlığa 'Çevre ve Medya'yı anlatacak!

Kısa mesajdaki duyuruya göre, dizi/sinema oyuncusu ve tv yorumcusu Hakan Ural, 23 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da "Çevre ve Medya" konulu bir söyleşi yapacak. Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından gönderilen SMS 'e göre, Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilecek söyleşiye bütün personel davet edildi.

"Çevre ve Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlendiği belirtilen söyleşi için neden mesai saatlerinin seçildiği ve Hakan Ural'a bu söyleşi için herhangi bir telif ödemesi yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçen yıl, Hakan Ural'ın Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunduğu ve Demirören Grubu sahipliğindeki Kanal D'de yayımlanan "Neler Oluyor Hayatta" adlı programa telefonla konuk olmuştu. Bakan Kurum Mayıs 2022'deki o programda, kira düzenlemesini anlatmıştı.

CHP milletvekili Alpay Antmen söz konusu söyleşiyi, "Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!" ifadesiyle eleştirdi.