Gazeteci İsmet Solak hayatını kaybetti

GERÇEK GÜNDEM

Gazeteci ve yazar İsmet Solak yaşamını yitirdi. İlerlemiş Alzheimer hastalığı olan Solak, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

80 yaşındaki Solak, yaz aylarında Ankara'da, kış aylarında ise memleketi olan Kırklareli Kızılcıkdere Köyü'nde yaşamını devam ettiriyordu.

Solak, doğum yeri olan Kızılcıkdere Köyü'nde toprağa verilecek.

İSMET SOLAK KİMDİR?

20 Ağustos 1943 doğumlu İsmet Solak, askeri kökenli gazetecidir. Solak, gazeteciliğe Kırklareli Atayolu adlı gazetede başladı. Harbiyeden ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsüne girdi. Gazetecilik yaşamı boyunca Kim dergisi, Akşam, Milliyet, Anka Haber Ajansı, Hürriyet ve Güneş gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Solak, bir süre Bülent Ecevit'in basın danışmanlığını yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem