Faruk Bildirici'nin annesi hayatını kaybetti
Medya Ombudsmanı ve gazeteci Faruk Bildirici'nin annesi hayatını kaybetti.
Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Bildirici, cenazenin yarın (21 Ocak) Gaziantep'te defnedileceğini duyurdu.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bildirici, "Annemiz de bize veda etti. Onu da uzak diyarlara gönderiyoruz. 21 Ocak günü ikindi namazı sonrası Gaziantep'te..." ifadelerini kullandı.
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