Sözcü TV yayın hayatına başlıyor: Yönetim ve kadroda sürpriz isimler

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart’ta yayın hayatına başlaması beklenen Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirileceği öğrenildi.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre kanalın kadrosuna Korcan Karar, Ümit Zileli ve Mustafa Sağlamer gibi isimler dahil oldu. Öte yandan kanalın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı’nın da Alişar Delek olacağı kulislerde konuşulanlar arasında. TV 100'de muhabir olarak görev yapan Burak Ersemiz'in de kanalın haber müdürü olarak çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Sözcü TV’nin kadrosunu güçlendirmek için Halk TV, KRT, Tele 1 ve TV 100’den iddialı isimlerle görüştüğü de ifade edildi. Edinilen bilgilere göre kanal TV100’den 3, Halk TV’den 3, Tele1’den 2 ve KRT TV’den 3 kişiye kadroya katılmaları için teklif götürdü.

KANALIN LİSANS SÜRECİ

Sözcü TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT isimli kanalı, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın aldı. Kanalın “Sivas SRT” olan logosunu “SZC” olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurdu.

RTÜK, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV’de bu eksikleri tamamlamasını istedi. Sözcü TV 16 Mart 2020’de eksik belgeleri tamamladı. Ancak RTÜK başvuruyu aylarca gündemine almadığı gibi cevapsız bıraktı.

Bunun üzerine Sözcü, RTÜK’ün başvurusunu gündeme almadığını kamuoyuna duyurdu. Logo değişikliği başvurusunu gündeme alması beklenen RTÜK ise, bu haberin duyurulmasının ardından toplanarak Sivas SRT ibaresinin SRT Sivas şeklinde kullanıldığını bahane ederek Sözcü TV’ye ceza kesti.

DAVA AÇILMIŞTI

11 Kasım 2020’de RTÜK’e bir kez daha, logo değişikliği talebini tekrarladı. Ancak RTÜK bu başvuruyu da yanıtsız bırakarak gündemine almadı. Talep, süresi içerisinde gündeme alınmayınca zımnen reddedilmiş oldu. Bunun üzerine Sözcü TV vekili avukat İsmail Yılmaz idari mahkemesine başvurdu.

Davayı gündemine alan Ankara 15. İdare Mahkemesi Sözcü grubuna ait “SRT Sivas” isimli televizyon kanalının logosunun “SZC” şeklinde değiştirilmesi için yapılan başvuruyu reddeden RTÜK kararını mayıs ayının sonunda iptal etti. Kararda, logonun Türk Marka ve Patent Esntitüsü’nce de onaylandığı belirtilerek, RTÜK kararının dayanaksız olduğu belirtildi.

Mahkeme kararının ardından RTÜK 7 Temmuz 2021'de gerçekleştirdiği toplantıda, SRT Sivas Televizyonu’nun logosunun SZC olarak değişmesine yönelik talebi onayladı.