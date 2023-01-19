Görenler gözlerine inanamadı; TRT Haber, Ahmet Şık’la konuştu

Son dönemde AKP'nin televizyonu haline gelen TRT Haber, Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a Hrant Dink anmasında mikrofon uzattı.

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Görenler gözlerine inanamadı; TRT Haber, Ahmet Şık’la konuştu

Agos gazetesinin kurucusu ve yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişin 16. yılında her yıl olduğu gibi yine gazetenin eski merkezi olan Sebat apartmanı önünde anıldı. Anma törenine HDP Ei Başkanı Pervin Buldan’dan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na çok sayıda siyasetçi ile vatandaşlar katıldı.

Medya da yoğun ilgi gösterdi. Haber kanallarından internet medyasına birçok yayın organı canlı yayınlar ve röportajlar yaptı. Ancak bir röportaj, dikkatli gözlerden kaçmadı. O röportajı Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Şık verdi. Her Hrant Dink anmasında olduğu gibi bu yılda Şık’ın röportaj vermesi şaşkınlık yaratmayabilirdi. Ancak Şık’ın önünde duran mikrofonda TRT Haber yazıyordu.

FOTOĞRAFI GÖKHAN TAN ÇEKTİ

Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi gazeteci Gökhan Tan bu anı çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirirken attığı tweet’te şu ifadeleri kullandı.

“TRT Haber #HrantDink anmasında Ahmet Şık’ın görüşünü almak istedi. Şık, kurumun onun görüşüne yer veremeyeceği konusunda uyarsa da yanıtsız bırakmak istemedi; Metin Göktepe’den başlayarak anlattı. Bakalım çalıştıkları kurum, işini düzgün yapan muhabirleri yanıtlayabilecek mi?” dedi.

 AHMET ŞIK: ''ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM TRT HABER BANA MİKROFON UZATTI''

Gerçek Gündem’in ulaştığı kaynaklar ise Ahmet Şık’ın sözlerine “Şaşkınlık içindeyim TRT haber bana mikrofon uzattı. Umarım bu röportaj nedeniyle canınız yanmaz” diye başladığını aktardı.

Ahmet Şık, milletvekili seçildikten sonra ilk kez TRT’nin sorularını yanıtladı

TRT uzun zamandır muhalefetle ilgili haberlere mesafeli yaklaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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