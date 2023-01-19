'Ahparig' Hrant Dink, katledilişinin 16'ncı yılında anıldı: Dostları adalet bekliyor

GERÇEK GÜNDEM /

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in çalıştığı gazetenin önünde katledilmesinin 16. yılında İstanbul'da ailesi, arkadaşları, dostları ve meslektaşları tarafından anma programı düzenlendi.

Hrant Dink, bugün 15.00'te, 16 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anıldı. Farklı etnik kökenlerden, siyasi görüşlerden ve mesleklerden çok sayıda insan Hrant Dink için bir araya gelerek 16 yıldır ortaya çıkartılmayan azmettiricilerin bulunmasını istedi.

Hrant Dink için düzenlenen anma etkinlikleri gün içinde devam edecek.

Ailesi, dostları ve meslektaşları Hrant Dink suikastının azmettiricilerinin bulunmasını ve katillerin cezasız kalmamasını talep ediyor.

ÇİĞDEM MATER: YANI BAŞINIZA ORADA OLMAK İSTEYİP OLAMAYAN ON BİNLERİ EKLEYİN

Gezi direnişi hakkında açılan davada 270 gündür tutuklu olan Çiğdem Mater, Hrant Dink için düzenlenen anma etkinliğine mesaj gönderdi. Çiğdem Mater mesajında, "Bugün Kandıra'dan Edirne'ye, Silivri'den Sincan'a, Gebze'ye, Tekirdağ'a, seni küçücük hücrelerinde, avlularında, koğuşlarında anan, gülen gözlerinle akıllarında tutan binlerce insan adına konuşmak; sesimizi, selamımızı ve inadımızı iletmek bu kez de bana düştü. Sevgili Hrant Dink ailesi ve Hrant'ın sevgili arkadaşları; Sebat Apartmanı'nın önünde sebatla ve inatla 16'ncı kere bir aradasınız. Orada olan sizler lütfen yanı başınıza orada olmak isteyip olamayan bizleri, hapistekileri, sürgündekileri, on binleri ekleyin. Sevgili Rakel Dink'in tarihi tespitiyle: Bizi acılarda akraba edenlere inat buradayız, bir aradayız" ifadelerini kullandı.

EMİN ALPER: HRANT'IN GÖVDESİNİN EBEDİ OLARAK UZANIP KALDIĞI KALDIRIMDA TOPLANDIK

Yönetmen Emin Alper, "Bugün tam 16 sene oldu. Yine içimiz buruk yine adaletin tam manasıyla tecelli etmediğine inanarak o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını, belki de koyulaştığını bilerek yine burada onun gövdesinin ebedi olarak sessizce uzanıp kaldığı kaldırımda toplandık. Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hala kan sızıyor. İçeri doğru birbirine dönmüş iki ayağının arasından incecik akan akan kendisine bir yol arıyor. Gündelik telaşları içinde koşturan bir insan kalabalığının arasından, ardından ağlayan öfkeli dostlarının yanından, adalet arayışına duvar olmuş mahkeme kapılarının altından, nefret ve hınç dolu kışkırtıcıların akşamları huzur içinde döndükleri evlerinin önünden, Kamp Armen'in yıkıntıları arasından doğduğu Malatya'ya, Anadolu topraklarında kendine bir yol arıyor. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak. Ama önce Hrant'ın kanı, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bindirildikleri takadan, Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Anter'in ak saçlarının arasından, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersim dağlarından, 55'te İstanbul'un kırık vitrin camlarından, Maraş'tan ve Sivas'tan sızan kanla buluşacak.

HRANT DİNK FARKLI ÜLKELERDE DE ANILACAK

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda yerel saatle 20.30’da başlayacak etkinlikte Ümit Kıvanç’ın “Hafıza Yetersiz-Hrant Dink İçin Bir Film” başlıklı çalışması izlenecek. Ümit Kıvanç ayrıca online bağlantı ile etkinliğe katılacak, filmin oluşum süreci hakkında konuşacak.

21 Ocak Cumartesi günü Kanada Ottawa’da da bir anma etkinliği düzenleniyor. Yerel saatle öğleden sonra 15.30’da başlayacak etkinlik Ottawa Main Library’de. Cihan Erdal’ın konuşmacı olduğu etkinlikte Ömer Ongun ve Silvia Haltrop’un dans gösterisi ve Mehmet Fatih Güden’in film gösterimi de yer alacak.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ve SolFaSol dergisi tarafından düzenlenen etkinliğin başlığı ise "Son Gelişmeler Işığında Hrant Dink Cinayetini Yeniden Konuşmak". Etkinlik 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, METRO OSMANBEY İSTASYONU'NDA DURMAYACAK

Anma programı nedeniyle kapatılacak yollar İstanbul Valiliği'nce duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise şöyle belirtildi:

"Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek."

(Ahparig, Ermenice'de ağabey, erkek kardeş anlamlarında kullanılıyor)