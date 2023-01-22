Sıradaki konuk CHP Lideri mi?: Oğuzhan Uğur'dan heyecanlandıran Kılıçdaroğlu paylaşımı

Ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programı büyük bir merakla takip edilirken; Uğur'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaştı.

Uğur paylaşımına, ''Haydi bakalım'' notunu düştü.

Söz konusu paylaşım şöyle: