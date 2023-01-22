Sıradaki konuk CHP Lideri mi?: Oğuzhan Uğur'dan heyecanlandıran Kılıçdaroğlu paylaşımı
Ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Haydi bakalıııım" notunu düştü.
Ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programı büyük bir merakla takip edilirken; Uğur'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaştı.
Uğur paylaşımına, ''Haydi bakalım'' notunu düştü.
Söz konusu paylaşım şöyle:
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