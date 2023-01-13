Sahte kanser ilaçları LeMan'ın kapağında

Mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği sahte kanser ilaçlarını ve kanser hastalarını taşıdı.

Sahte kanser ilaçları LeMan'ın kapağında

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan da haftaki kapağına, sahte kanser ilaçları konusunu taşıdı.

Derginin kapak yazısında şu ifadelere yer verildi: 

"Gazeteci Murat Ağırel günlerdir Cumhuriyet'teki köşesinde sahte ilaç tezgahını gündemde tutmasına rağmen henüz konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ve SGK'dan 'sağlıklı' bir açıklama yapılmadı. Ne DSÖ'nün sahte ilaçlar için yaptığı 'acil global uyarı' çağrısı, ne Türkiye'den satın aldığı sahte ilaçların analizini yapan İsviçre ilaç firmasının Türk makamlarına bildirdiği rapor, hastaların umudunu sömüren, insan sağlığı ile oynayan ilaç kalpazanlarının hevesini kaçırmış değil. Bilin bakalım niye; çünkü sahnede eski AKP milletvekilleri var!" 

Derginin bu haftaki kapağı şöyle:

Sahte kanser ilaçları LeMan'ın kapağında - Resim : 1

Oğuzhan Uğur: 'Bu program beni zorla solcu yapacak, slogan atasım var şu an' Medya 12 Ocak 2023 18:29
FOX TV ekran yüzünü kaptırdı... Artık Star TV'de olacak.. Gözden Kaçmasın 12 Ocak 2023 14:38
FOX TV'de Selçuk Tepeli depremi.. Kovuldu iddiaları vardı Medya 12 Ocak 2023 13:12
RTÜK Üyesi Taşçı'dan tehditler ve hakaretler savuran, Kütahyalı'ya yanıt Medya 12 Ocak 2023 12:02
ÇOK OKUNANLAR
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış
Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti
Sağlıkta yeni dönem: Bakan Koca duyurdu, 4 ilde başladı! Sağlıkta yeni dönem: Bakan Koca duyurdu, 4 ilde başladı!