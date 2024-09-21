Rıdvan Dilmen'in Yeni Adresi Belli Oldu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ile anlaşarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için özel yayında saat 18.00'de ilk kez HT Spor ekranlarında olacak.

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Rıdvan Dilmen'in Yeni Adresi Belli Oldu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yayın hayatına yeni başlayan HT Spor ile anlaştı. Resmi açıklama önce HT Spor'un sosyal medya hesabından, ardından da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul tarafından yapıldı.

Ahmet Selim Kul, "Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş Rıdvan Dilmen hocamı artık HT Spor’da izleyebileceksiniz. Derbiyle başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen bugün saat 18.00'de Fenerbahçe Galatasaray derbi özel yayınla ilk kez HT Spor ekranlarına çıkacak.

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