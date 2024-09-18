Sözcü'de Üst Düzey Ayrılık: 1 Ekim'den İtibaren Olmayacak

Sözcü Gazetesi’nin kurulduğu 27 Haziran 2007’den bu yana genel yayın yönetmenliğini üstlenen Metin Yılmaz’ın gazetedeki görevinden ayrılacağı öğrenildi.

Ekran Haber’den Emre Kulcanay’ın haberine göre, ayrılık iddialarına ilişkin konuşan Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, ayrılığına ilişkin "Sözcü Gazetesi'nden ayrılıyorum. Ay sonundan itibaren ben yokum. 1 Ekim’den itibaren Sözcü Gazetesi'nin künyesinde ismimi göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Sözcü’den ayrıldıktan sonrasına ilişkin planlarını ise şöyle anlattı:

"Sözcü'den ayrıldıktan sonraki bir ayı, kendime ayıracağım ve dinleneceğim. Şu sıra medyaya dair planım yok"

Yılmaz ve beraberindeki ekinin, yeni kurulacak gazete ve televizyonun kuruluşunda yer alacağı da iddialar arasında.