Eski AA Genel Müdürü Atilla Onuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Anadolu Ajansının (AA) eski genel müdürlerinden ve duayen gazeteci Atilla Onuk (93), İstanbul'da toprağa verildi.

Onuk'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Beşiktaş'taki Bebek Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dua edildi. Onuk'un cenazesi Üsküdar'daki Kandilli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Onuk'un ailesinin yanı sıra meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Gazeteci ve eski AA Dış Haberler Müdürü Selim Atalay, Atilla Onuk'un bir efsane olduğunu belirterek, çevirmeli telefonun lüks olduğu, elektriklerin kesildiği, ısınacak yakıtın bulunmadığı bir Türkiye'de Anadolu Ajansını Türk medyasının temel taşı yapacak adımları Onuk'un başlattığını söyledi.

AA'nın medya için vazgeçilmez temel taşı olma öyküsünün çok eskiye dayandığını belirten Atalay, Atilla Onuk'un Ajans'a ve çalışanına çok önem verdiğini dile getirdi.

ATİLLA ONUK KİMDİR?

Dünyaya 1931 yılında gelen Onuk, mesleğe Zafer Gazetesi'nde başlamış, 1965-1978 ile 1980 ve 1981 yılları arasında da AA'da genel müdürlük görevini üstlenmişti. Onuk, yaşlılık ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle Beşiktaş'taki evinde 13 Eylül Cuma günü vefat etmişti.

Kaynak: AA