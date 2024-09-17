Uykusuz Dergisi Aylık Yayınla Geri Döndü

2023’te yayın hayatına ara veren Uykusuz dergisi, aylık olarak geri dönüyor. İlk sayısında Türkiye'deki yüksek kira fiyatlarını ve enflasyonu eleştiren dergi, "Güliver Ekonomistler Ülkesinde" başlıklı kapakla çıktı.

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Uykusuz Dergisi Aylık Yayınla Geri Döndü

Türk mizahının değerli dergisi geri döndü. Yıllarca haftalık yayın yapan güçlü bir muhalif ses olan Uykusuz dergisi, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yayın hayatına 2023'te son verdi.

Dergi X hesabından artık aylık olarak raflara geri döneceğini duyurdu. Uykusuz yine taşı gediğine koyan, bir kapakla geri döndü. Türkiye'deki akıl almaz kira fiyatlarını ve enflasyon nedeniyle ürünlerdeki gramaj küçültmeyi eleştirildi.

'Güliver Ekonomistler Ülkesinde' yazılı kapakla çıkan dergi, 24 sayfa olarak raflardaki yerini aldı.

Uykusuz Dergisi Aylık Yayınla Geri Döndü - Resim : 1

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