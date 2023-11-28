Pınar Deniz, Yargı'nın kadrosundan ayrılıyor mu?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı, son bölümde heyecan yaşattı. Ceylin karakteri ile büyük bir beğeni toplayan Pınar Deniz'in kadrodan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

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Pınar Deniz, Yargı'nın kadrosundan ayrılıyor mu?

Kanal D'nin en sevilen yapımları arasında yer alan ve izleyiciyi ilk bölümden beri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi, her pazar heyecanı dorukta tutuyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, geçtiğimiz pazar 73. bölümüyle de izleyiciye heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda da büyük başarı yakalayan Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" ödülüne de layık görülmüştü.

Dizi, sevilen başrol oyuncusu Pınar Deniz hakkında flaş bir karara imza atmak üzere.

PINAR DENİZ KADRODAN AYRILACAK MI?

Dizinin son bölümünde Ceylin, eski arkadaşı Tülin’i görmeye gitti ve Tülin’in fenalaşması üzerine ona müdahalede bulundu.

Ceylin’in son sahnede Ilgaz ile yaptığı telefon konuşması ise dizinin hayranlarını korkuttu. Ceylin'in hayatının tehlikede olması nedeniyle izleyici, Pınar Deniz'in diziden ayrılabileceğini düşündü.

Pazar günü ekrana gelecek olan yeni bölümde Ceylin’in akıbeti netleşecek.

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