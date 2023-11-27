Adli kontrolle serbest bırakılmıştı: Tolga Şardan hakkında yeni gelişme

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı.

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Adli kontrolle serbest bırakılmıştı: Tolga Şardan hakkında yeni gelişme

Mahkeme, MİT'in Cumhurbaşkanlığı için hazırladığı rapora ilişkin yazısı gerekçe gösterilerek tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkında yeni bir karar verdi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

T24'te yer alan habere göre, yargıdaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazısı nedeniyle, "Dezenformasyon Yasası" gerekçe gösterilerek tutuklanan ve bu karara yapılan itiraz üzerine yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan gazeteci Tolga Şardan hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Şardan, 31 Ekim'de yayımlanan “MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var” başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da evinde yapılan aramadan sonra gözaltına alınmış ve aynı gün nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Dezenformasyon Yasası kapsamında, olağan koşullarda tutuklama gerektirmeyen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Şardan'ın avukatları, 6 Kasım tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi sunmuş; Şardan aynı gün adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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