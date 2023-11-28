Kızılcık Şerbeti, Yargı, Ömer... En çok izlenen dizi şaşırttı

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 19 - 26 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar belli oldu.

İşte Prime Time'da en çok reyting alan diziler....

10. Yabani

(Sezon 1 - Bölüm 11) - 5,54

9. Ömer

(Sezon 2 - Bölüm 32) - 6,45

8. Şahane Hayatım

(Sezon 1 - Bölüm 4) - 6,46

7. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

(Sezon 1 - Bölüm 2) - 6,79

6. Teşkilat

(Sezon 4- Bölüm 84) - 6,81

5. Yalı Çapkını

(Sezon 2 - Bölüm 47) - 6,99

4. Kuruluş Osman

(Sezon 5 - Bölüm 137) - 8,13

3. Yargı

(Sezon 3 - Bölüm 72) - 8,24

2. Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 40) - 9,10

1. Gönül Dağı

(Sezon 4 - Bölüm 115) - 10,16