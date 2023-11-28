Kızılcık Şerbeti, Yargı, Ömer... En çok izlenen dizi şaşırttı

Ekranlarda birbirinden renkli ve birbirinden dikkat çekici yapımlar yer alırken, en çok izlenen dizi listesinin zirvesindeki yapım şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti, Yargı, Ömer... En çok izlenen dizi şaşırttı

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 19 - 26 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar belli oldu.

İşte Prime Time'da en çok reyting alan diziler....

10. Yabani

(Sezon 1 - Bölüm 11) - 5,54

9. Ömer

(Sezon 2 - Bölüm 32) - 6,45

8. Şahane Hayatım

(Sezon 1 - Bölüm 4) - 6,46

7. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

(Sezon 1 - Bölüm 2) - 6,79

6. Teşkilat

(Sezon 4- Bölüm 84) - 6,81

5. Yalı Çapkını

(Sezon 2 - Bölüm 47) - 6,99

4. Kuruluş Osman

(Sezon 5 - Bölüm 137) - 8,13

3. Yargı

(Sezon 3 - Bölüm 72) - 8,24

2. Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 40) - 9,10

1. Gönül Dağı

(Sezon 4 - Bölüm 115) - 10,16

Kızılcık Şerbeti, Yargı, Ömer... En çok izlenen dizi şaşırttı - Resim : 1

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