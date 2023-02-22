Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar'la ekranlara dönüyor
Oyuncu Oya Başar, Sözcü TV'de yayınlanacak "Olmaz Bu Kadar" adlı haber programı ile ekranlara dönüyor.
Oyuncu Oya Başar, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak Sözcü TV'de "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.1 Mart’ta yayın hayatına başlıyor. Kanalın genel müdürlüğünü gazeteci-yazar Yılmaz Özdil üstlenecek.
Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."
Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda pic.twitter.com/qV7n3Cs5j0— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) February 22, 2023
Son Güncelleme: