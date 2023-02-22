Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar'la ekranlara dönüyor

Oyuncu Oya Başar, Sözcü TV'de yayınlanacak "Olmaz Bu Kadar" adlı haber programı ile ekranlara dönüyor.

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Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar'la ekranlara dönüyor

 Oyuncu Oya Başar, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak Sözcü TV'de "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.1 Mart’ta yayın hayatına başlıyor. Kanalın genel müdürlüğünü gazeteci-yazar Yılmaz Özdil üstlenecek. 

Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."

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