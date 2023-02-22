RTÜK'ten ihmalleri ve eksikleri haber yapan FOX TV, TELE 1 ve Halk TV'ye 'deprem' cezası

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde yarattığı yıkımın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Depremlerde can kaybı 42 bini aşarken sarsıntıları felakete dönüştüren ihmaller zinciri, koordinasyon eksikleri Türkiye gündeminde yerini koruyor.

Yurdun dört bir yanı kayıplarına ağlarken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem sonrasında yaşanan ihmalleri ve koordine eksikliğini haber yapan televizyonlara üst sınırdan ceza verilmek üzere bugün toplandı. RTÜK'ün AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerinin oylarıyla Halk TV, TELE 1 ve FOX TV'ye ceza verildi.

RTÜK'TEN İKTİDAR ELEŞTİRİSİNE CEZA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı ve can kayıplarını, depremzedelerin mağduriyetlerini artıran vurgularda bulunduğu yayın nedeniyle Halk TV’ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremli afete dönüştüren zihniyet ile ilgili iktidar eleştirisi nedeniyle Tele 1’e yüzde 5 para, 5 kez de program durdurma cezası verildi.

Fox TV’de Orta Sayfa ile Halk TV’de Halk Meydanı programında ise yine deprem yayınları sebebiyle özgürce kanaat oluşumunu engellemekten reklam geliri oranında yüzde 3’er para cezası verildi.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile adeta sansür niteliği taşıyan cezaları kamuoyunun dikkatine sundu. Taşçı açıklamasında iktidarın seçimi kaybetmemek için muhalif medyaya sansür uyguladığını vurguladı.

RTÜK'ün yine CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp ise Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda iktidarım suçluluk telaşı nedeniyle RTÜK eliyle medyayı susturmak istediğini yazdı.

İLHAN TAŞÇI: TÜM TELAŞ SEÇİMLERDE İKTİDARI KAYBETMEMEK İÇİN

Taşçı açıklamasında, "Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir. Hele de devletin valisi bile “gerçeği” kabul etmişken! Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklaması şöyle oldu:

"RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV’ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi nedeniyle de Tele 1’e % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Fox’ta Orta Sayfa ile Halk TV’de Halk Meydanı programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3’er para cezası verildi. Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı. Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin “özgürlük” sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Aradan geçen 2 haftaya karşın çadır sorunu bile çözülmemişken medyadan “salon salomonje çadır” övgüleri, “deprem oldu ama keyfim yerinde” haberleri beklenmektedir. Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin sırtı sıvazlanırken hakikatin izini sürenler sessizliğe boğulmak isteniyor.

Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir. Hele de devletin valisi bile “gerçeği” kabul etmişken! Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için. Battıkça çırpınıyorlar, çırpındıkça batıyorlar!"

OKAN KONURALP: SİYASİ İRADE SUÇLULUK TELAŞINDA

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, "Bu cezalar vesilesiyle söylemeliyim ki RTÜK cezaları eliyle basın özgürlüğünü boğmaya çalışan siyasi irade suçluluk telaşındadır" ifadeleriyle Halk TV, Fox TV ve Halk TV'ye verilen cezalara tepki gösterdi: Konuralp'in açıklaması şöyle oldu:

"RTÜK, Merdan Yanardağ’ın “İmar affı” eleştirilerini “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın açıklamalarını “Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı” kabul etti. Bu gerekçelerle TELE1 ve Halktv’ye 5 program durdurma ve % 5 para cezası verdi.

Bu cezalara ek olarak TELE1 ve HalkTv birer dosyadan daha para cezasına çarptırıldı. Para cezası alan diğer üç yayıncı kuruluş ise FOX ve Yıldız En oldu.

Bu cezalar vesilesiyle söylemeliyim ki RTÜK cezaları eliyle basın özgürlüğünü boğmaya çalışan siyasi irade suçluluk telaşındadır. Not ise not ediyoruz! Kamuoyuna saygılarımla…"