LeMan'dan çarpıcı deprem kapağı: ‘Konuşamayan depremzedelere gidiyorum’

Mizah dergisi LeMan, sorunlarını anlatan depremzededen kaçan Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu’nu çizdi.

LeMan'dan çarpıcı deprem kapağı: ‘Konuşamayan depremzedelere gidiyorum’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde en az 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Yurttaşlar, depremlerin ilk iki gününde arama kurtarma çalışmalarının geciktiğini, bölgeye yardımların koordine edilemediğini söyleyerek iktidara tepki gösteriyor.

Bu süreçte iktidara yakın medyanın tepkilerini dile getirmek isteyen yurttaşları engelleme çalışmaları gündem olmuştu.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu da konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaşmıştı.

LeMan, bu anı ‘Medyada sınıfta kalanlar’ başlığıyla çizdi.

LeMan'dan çarpıcı deprem kapağı: ‘Konuşamayan depremzedelere gidiyorum’ - Resim : 1

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