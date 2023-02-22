Cem Küçük, Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: Kabahat seni Masumlar Apartmanı'nda oynatanda

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" diye mesaj atan Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı.

Cem Küçük, Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: Kabahat seni Masumlar Apartmanı'nda oynatanda

Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımına Twitter hesabından tepki gösterdi. 

Farah Zeynep Abdullah, Diyanet'in depremzede çocuklara yönelik sorulan soruya verdiği "Evlat edinenle evlatlık arasındaki evlenme engeli doğmadığı" yönündeki fetvaya tepki olarak "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde asla görmek istemiyorum artık yeter" ifadesini kullandı. 

Cem Küçük, Farah Zeynep Abdullah'ı TRT yapımı Masumlar Apartmanı dizisi üzerinden hedef gösterdi. TRT'nin muhalif sanatçılara iş vermemesi gerektiğini ima eden Küçük, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlar da kabahat var" diye twit attı. 

Cem Küçük, Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: Kabahat seni Masumlar Apartmanı'nda oynatanda - Resim : 1

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