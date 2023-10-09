Osman Gökçek'in tehdit girişimine Merdan Yanardağ'dan canlı yayında tokat gibi yanıt

TELE1 canlı yayınında FETÖ bağlantıları ortaya dökülen Osman Gökçek, yayın sonrası telefon ederek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı tehdit etmeye kalktı.

CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Yanardağ ise Gökçek'e verdiği yanıtı canlı yayında aktardı.

Gökçek'e "Fetullah Gülen’e övgüler düzen sen ve Ankara’yı parsel parsel sattığı söylenen baban bütün bunların hesabını verecek, hadi başka kapıya" diyen Yanardağ, Gökçek'in bu sözler üzerine telefonu kapattığını söyledi.

Yanardağ ayrıca şunları söyledi:

"Beyaz TV diye bir televizyon var. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in oğlu oranın sahibi. O kanalın nasıl kurulduğu, kaynağının nereden alındığı bile belli değil. Bület Arınç Ankara’yı parsel parsel sattığını söyledi, Erdoğan tarafından da görevden alındı, atıldı. Fakat iki aile arasında bir anlaşma var galiba oğlu Osman Gökçek’i milletvekili yaptı.

“NERELERDEN EĞİTİM ALDIĞINA BAKALIM”

Benim tahliye edilmemi kaldıramamış beyefendi. Bir kere bilgisiz, görgüsüz, zavallı bir adam. Saldırgan. Efendim ben terör sevicisiymişim. Bu kavramlardan da habersiz. Bilgisi eksik, görgüsü eksik, eğitimi eksik. Nerelerden eğitim aldığına bir bakalım; bir tweeti var. Kim terör örgütüyle ilişkiliymiş göreceğiz. Ne diyor: Ben Samanyolu Koleji’nden mezun oldum, Fetullah Gülen hocamız çok saygı ve sevgi duyduğum değerli bir büyüğümdür. Kimi mentionlamış? Emre Uslu’yu. Kim bunlar? Birisi Fetullahçı terör örgütünün lideri, öteki de onun operasyon kanadındaki bir isim.

Beyaz TV’nin kaynağının nereden geldiği bile değil. Melih Gökçek belediye başkanlığına aday olduğu zaman orta halli bir aile yapısına sahipti. Bugün Ankara’nın en zengin ailelerinden biri. Osman Gökçek’in babası.

“SENİN BİRİKİMİN BENİMLE TARTIŞMAYA YETMEZ”

Osman Gökçek, senin bilgin, görgün, birikimin, müktesebatın benimle tartışmaya yetmez. Ben kimseye aşağılamak veya küçük görmekten yana değilim ama bizim yurtseverliğimizi sakın tartışmaya kalkmayın. Bu ülkede kontrgerillanın, NATO’nun, Amerika’nın çocukları bizim yurtseverliğimizi sorgulayamaz.

Biz Amerikan 6. Filosu’na karşı ‘Bağımsız Türkiye’ sloganıyla yürürken senin ağabeylerin 6. Filo önünde secde ettiler. Kimse bizim yurtseverliğimizi sorgulamasın. Önce baban parsel parsel sattığı Ankara’nın hesabını versin. Osman Gökçek sen benim muhatabım değilsin, hadi sen başka kapıya. Önce siz Ankara’yı nasıl parsel parsel sattınız onun hesabını verin. Melih Gökçek Bülent Arınç’a versin hesabını. Sahibi olduğun televizyon kanalının kaynağını bir açıkla, ondan sonra gel benimle bunları tartış. Ben mahkemeyle hesaplaştım.

Yolsuzluk batağına batanlar, Ankara’yı parsel parsel satanlar, FETÖ’nün okullarından mezun olup övgüler yağdıranlar kimsenin yurtseverliğini tartışamaz. Bu son verdiğim cevaptır benim muhatabım değil zaten."