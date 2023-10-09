NTV'de üst düzey atama: Ankara Temsilciliği görevine getirildi

NTV’de üst düzey atama gerçekleşti. Gazeteci Ahmet Ergen, kanalın Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

NTV'de üst düzey atama: Ankara Temsilciliği görevine getirildi

NTV’den üst düzey atama haberi geldi. Medyaradar’da yer alan habere göre 1999’dan beri kanalda görev alan Ahmet Ergen, NTV Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

NTV'de üst düzey atama: Ankara Temsilciliği görevine getirildi - Resim : 1

AHMET ERGEN KİMDİR?

1973 yılında Samsun'da doğan Ahmet Ergen, Samsun Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleğe Ulusal Basın Ajansı'nda başladı. 28 yıldır ekonomi gazeteciliği yapan Ergen, 1 Kasım 1999'da başladığı NTV kariyerini Ekim 2012'den bu yana İstihbarat Şefi olarak sürdürüyordu. Meslek hayatı boyunca Dünya Ekonomik Forumu, IMF, Dünya Bankası, G20 gibi birçok uluslararası organizasyonun etkinliklerini haberci olarak takip eden Ergen, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya, Rusya'dan Avustralya'ya kadar birçok ülkeden canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı.

Meslek hayatı boyunca birçok kuruluştan ödüller alan deneyimli isim, 9 Ekim tarihi itibariyle NTV Ankara Temsilciliği'ne atandı.

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