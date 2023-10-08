Esra Erol’un programında konuk el hareketi yaptı: ATV görüntüleri kaldırdı

Kaybolan yeğenini bulmak için Esra Erol’a başvuran bir konuk, yayın esnasında el hareketi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, paylaşımın kaldırıldığını duyurdu.

Esra Erol’un programında konuk el hareketi yaptı: ATV görüntüleri kaldırdı

Yeğeni Zeynep Güzel’i bulmak için Esra Erol’dan yardım isteyen Ümmiye Güzel, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği yeğeninin Murat Zurnacı tarafından kaçırıldığını dile getirdi. Canlı yayın esnasında Murat Zurnacı ve Zeynep Güzel’e ulaşan Erol’un ekibi ikiliyi telefon bağlantısıyla yayına alınca stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Yeğeni Zeynep’le konuşurken sinir krizi geçiren Ümmiye Güzel sinirlerine hakim olamayıp canlı yayında el hareketi yaptı. Güzel’in bu hareketi sonrasında Esra Erol izleyenlerden özür diledi.

lhan Taşcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “RTÜK bu yayına ne yapacak diye soru sormanıza bile gerek yok. İktidara yakın bir kanalda olduğu için bu da diğer yayın ihlalleri gibi RTÜK Başkanı tarafından görmezden gelinecek ve raporlaştırılmayacak. Başta Turkuvaz Medya olmak üzere bu programlar dokunulmazlık sahibiler” dedi.

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