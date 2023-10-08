Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı

Türkiye'de yılın 9 ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 411 bin 675 trafik kazasında, 2 bin 253 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 269 bin 91 kişi yaralandı.

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Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak-30 Eylül arasında 1822 kazada 2 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı dönemde 174 bin 610 kazada 269 bin 91 kişi yaralanırken, 235 bin 243 kaza da maddi hasarla sonuçlandı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaların oluş şekilleri şöyle:

"Karşılıklı çarpışma 10 bin 180, arkadan çarpma 19 bin 300, yandan çarpma 58 bin 407, yan yana çarpışma 3 bin 14, duran araca çarpma 2 bin 531, zincirleme çarpışma 953, çoklu çarpışma 1103, engel veya cisimle çarpışma 8 bin 219, yayaya çarpma 27 bin 581, hayvana çarpma 757, devrilme, savrulma veya takla 21 bin 103, yoldan çıkma 20 bin 266, araçtan insan düşmesi 1410, araçtan cisim düşmesi 65 ve park etmiş araca çarpma 1543."

EN FAZLA CAN KAYBI ANKARA'DA

Bu kazaların 187 bin 599'u sürücü, 18 bin 709'u yaya, 1389'u yolcu, 2 bin 495'i araç ve 749'u yol nedeniyle meydana geldi.

Kazalar sonucu Ankara'da 123, İstanbul'da 122, İzmir'de 98, Bursa'da 79 ve Antalya'da 102 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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