4 gün sonra acı haber: Ankara'daki yangında can kaybı ikiye yükseldi!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve hastanede tedaviye alınan Fahrican Yavaş'ın (24) ardından itfaiye eri Orçun Yaşar (29) da olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
4 gün sonra acı haber: Ankara'daki yangında can kaybı ikiye yükseldi!

Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katında 4 Ekim sabahı yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiyecilerden Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar ve Süleyman Aytar, yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdi. Teçhizatları tam olarak yangına müdahale eden itfaiye erleri, iddiaya göre, içeride uzun süre kaldıkları için oksijen tüpleri bitti ve dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen olay günü hastanede hayatını kaybetti.

Yavaş, perşembe günü memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Dumandan etkilenen Orçun Yaşar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 itfaiye eri ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son Güncelleme:
Savcı Sayan'dan AKP kongresine tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz Savcı Sayan'dan AKP kongresine tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz
İstanbul Valiliği uyardı: Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Fırtına geliyor!
Şamil Tayyar, profilinden AKP'yi kaldırdı Şamil Tayyar, profilinden AKP'yi kaldırdı
Yeni Akit yazarı açık açık yazdı: 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?' Yeni Akit yazarı açık açık yazdı: 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?'
Kurabiyeleri lokum gibi yapan tüyo! Bayatlamıyor ve asla dağılmıyor... Kurabiyeleri lokum gibi yapan tüyo! Bayatlamıyor ve asla dağılmıyor...
Boyamaya Gerek Kalmıyor! Beyaz Duvarları Yeniden Parlak Hale Getirecek 4 Kolay Yöntem Boyamaya Gerek Kalmıyor! Beyaz Duvarları Yeniden Parlak Hale Getirecek 4 Kolay Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı
Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi!
Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı
Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir! Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir!
Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak' Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak'