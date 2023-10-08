İstanbul Valiliği uyardı: Fırtına geliyor!

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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İstanbul Valiliği uyardı: Fırtına geliyor!

İstanbul Valiliği'nden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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