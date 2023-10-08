Savcı Sayan'dan AKP kongresine tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz

Önceki dönem Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dün gerçekleştirilen AKP kongresine tepki gösterdi. Sayan, AKP'nin yeni MKYK’sına sosyal medya hesabından isyan etti.

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Savcı Sayan'dan AKP kongresine tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün gerçekleşen 'AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki listelere tepki göstererek, "Asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. ‘Kızılcık şerbeti içtik’ demeye devam edeceğiz.." dedi.

Sayan'ın X'ten yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugünkü parti kongremizde Mazlumların umudu, Ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.. Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar.. İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller. Hata Mayıstaki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı “kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz.."

Savcı Sayan'dan AKP kongresine tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz - Resim : 1

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