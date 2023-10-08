Altaylı: Burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi’nizde pudra şekeri çekerken ‘Bravo Hamas’ demek kolay. Nasılsa bedelini Filistinliler ödeyecek.

Fatih Altaylı, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları değerlendirdiği yazısında, "Siz burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi’nizde pudra şekeri çekerken ‘Bravo Hamas’ demek kolay. Nasılsa bedelini siz değil, oradaki binlerce Filistinli ödeyecek" dedi.

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Altaylı: Burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi’nizde pudra şekeri çekerken ‘Bravo Hamas’ demek kolay. Nasılsa bedelini Filistinliler ödeyecek.

Hamas’ın başlattığı harekatın ardından bölgedeki çatışmalar giderek yükseliyor. Batılı ülkelerin çoğu İsrail’e desteğini açıklarken, Birleşmiş Milletler’den taraflara itidal çağrısı geldi.

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Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı çatışmaları değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, “Milyonluk villanızda savaşı savunmak kolay” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“MİLYON DOLARLIK VİLLANIZDA KEYİF ÇATAR, PUDRA ŞEKERİ ÇEKERKEN ‘BRAVO HAMAS’ DEMEK KOLAY”

Altaylı, Türkiye’de bir kesimin yaptığı açıklamalara ilişkin şu yorumu yaptı:

“Siz burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi’nizde pudra şekeri çekerken ‘Bravo Hamas’ demek kolay. Arap-Acem çekişmesini fark etmeden, evin salonunda, klavye başında taraf olmak kolay.

Nasılsa bedelini siz değil, oradaki binlerce Filistinli ödeyecek. Siz daha fazla yönetim kurulu üyeliği alın, siz daha fazla din siyaseti yapın diye Filistinli çocuklar ölecek.”

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“TÜRKİYE’DEKİ BAZI ‘AHMAK’ SİYASAL İSLAMCILAR BİZE HAKARET ETMEYE BAŞLADILAR”

Altaylı, “Cumartesinin gelişi cumadan belli idi. Ortadoğu’da, Levant’ta kazan yeniden kaynatılmaya başlamıştı” dedi ve son dönemde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri aktardı. İsrail’de yaşananlara değinen Altaylı, şunları kaydetti:

“Biz daha bunu doğru düzgün tartışma fırsatı bulamadan, cumartesi sabahı, Yahudilerin kutsal gününde İsrail’e sızan Hamas teröristleri sivillere saldırdılar.

Sayısı şimdilik belirsiz çocukları, kadınları, sivilleri ve birkaç İsrail askerini öldürdüler. Sivillere ve kadınlara yönelik vahşetin görüntülerini paylaştılar. Açıkçası böyle bir saldırıyı kimse beklemiyordu.

İsrail, 70 yıllık bir sürecin sonunda tüm Arap devletlerine kendini kabul ettirmeyi başarmış, en sonunda Suudi Arabistan ile bile ilişkilerini rayına oturtma aşamasına gelmişti.

İsrail’in yayılmacı tavrı elbette sürüyordu ama İsrail’de bu politikayı benimsemiş Netenyahu’ya karşı müthiş bir muhalefet vardı ve halk güvenmediği Başbakan’a karşı aylardır sokaklardaydı ve İsrail Ordusu bile Netenyahu’ya karşı tavır almıştı.

Gitmesi an meselesi, barış çabalarının güçlenmesi çok da hayal olmayan bir noktadaydı.

Ve Hamas içindeki bir grup bu saldırıyı yaptı. İsrail karşıtlarının bile savunmakta güçlük çekeceği vahşet görüntülerini de yayınlayarak. Ben ve benim gibi düşünenler bu saldırıyı eleştirince, Türkiye’deki bazı “ahmak” siyasal İslamcılar bize hakaret etmeye başladılar.

Oysa bizim ne dediğimiz açık. ‘Bu aptalca saldırı barış umutlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor, binlerce Filistinlinin ölümü ile sonuçlanacak bir süreci başlatıyor’ dedik. Bu saldırıdan kazançlı çıkmayacağı kesin olan bir grup var ise bunlar Filistinliler, özellikle de Gazze’de yaşayanlar.

Çünkü İsrail, Hamas’ın yayınladığı görüntüler sayesinde hiç olmadığı kadar haklı, hiç olmadığı kadar mağdur görünecek. Geçmişte Müslümanların bayramında Gazze’ye saldırdığı için eleştirilen İsrail, kendi kutsal gününde çocuklarını ve kadınlarını vahşi bir katliama kurban vermiş bir halk olarak anılacak.

Ve bedeli çok daha ağır bir şekilde Filistin halkı ödeyecek.”

“ORTADOĞU’YA İSE YENİ BİR ŞİDDET TSUNAMİSİ GELİYOR”

“Bu işin en kârlısı ise elbette Netenyahu” diyen Altaylı, yazısını şöyle noktaladı:

“Devrilmekte olan Başbakan, şu anda tüm milletin arkasında birleştiği lider haline geldi.

Elbette İsrail halkı yaptıklarının bedelini ona bir gün ödetecektir.

Ama bu saldırının Netenyahu’nun ömrünü uzattığı da aşikar.

Ortadoğu’ya ise yeni bir şiddet tsunamisi geliyor.

Orası da kesin…”

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