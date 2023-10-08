Hamas ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalarda ikinci gün: İşte son yaşananlar

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail, Gazze'ye "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlatarak karşılık vermişti.

İsrail, yaşananları "bir savaş ilanı" olarak değerlendirirken, Orta Doğu'da cehennemin kapıları bir kez daha açıldı. Saldırılan tüm şiddetiyle sürerken bölgede tam bir karmaşa hakim. İsrail basını 300'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Gazze Sağlık Bakanlığı da saldırılarda ölenlerin sayısının 256'ya yükseldiğini belirtti.

Çeşitli yayınlar, İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye birkaç saldırı düzenlediğini ifade etti. Netanyahu'nun emriyle İsrail, Gazze'ye elektrik ve doğalgaz sağlamayı bıraktı.

İsrail polisi ülke genelinde ve özellikle Gazze Şeridi çevresinde kontrol noktaları kurarak denetimleri artırdı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

10:48: İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının ilk gününde aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.

10:48: Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

10:44: İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi

10:44: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi

10:26: Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirdi.

10:22: İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi.

10:10 Hamas sözcüsü, saldırı için doğrudan İran'dan destek alındığını söyledi.

09:55: İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

09:36: İsrail savaş uçakları, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını bombaladı.

08:53: İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı. Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

08:40: Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.