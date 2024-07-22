Milliyet'ten Ayrılan Deneyimli İsmin Yeni Adresi Belli Oldu: 'Kaderim Ben Doğduğum Zaman Yazılmış...'

Demirören Medya Grubu bünyesindeki Milliyet'ten ayrılan ödüllü ismin yeni adresi belli oldu. Milliyet Gazetesi kadrosunda Fotoğraf Müdürü olarak yaklaşık 1,5 yıl çalıştıktan sonra kısa bir süre önce görevinden ayrılan deneyimli fotoğrafçı Çağatay Kenarlı, kariyerine bugünden itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Medya ve İletişim Direktörlüğü kadrosunda fotoğrafçı olarak devam edecek.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Çağatay Kenarlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar merhaba;

Bir çocuğa koyulan ismin o kişinin hayatında etkisi olduğu söylenirdi de “hadi canım” der dururdum. Fazla uzatmadan peşrevi kısa tutup geleyim konuya…

Bir iş görüşmesi sonrasında kaderimin ben daha doğduğum zaman yazıldığı hissine kapıldım. Başladım tarihi eşelemeye ve karıştırmaya… Amcamın önerisiyle adım “Çağatay” konulmuş. Yıllar önce “nereden buldun bu ismi” diye amcama sorduğumda doğduğum yılda dahil olmak üzere Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı’nın üst üste şampiyonlukları sonrası en başarılı basketbolcunun ismi olduğunu söylemişti.

Günümüze kadar kimdir bu sporcu diye bakmamıştım oysa ki…

Tatlıdan bir inceleme girişiminde bulundum.

Adaşım, 1982-1986 yılları arası peş peşe şampiyon olan Galatasaray Lisesi okul takımın gözde oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çeken Çağatay Çırpıcıoğlu. Bu başarıları sonrasında profesyonel olarak 1986-1989’da Galatasaray, 1989-1998’de Beşiktaş'ta oynamış Çağatay Çırpıcıoğlu, başarılarıyla anılan bir sporcu olarak karşıma çıkan adaşım günümüzde, büyük bir ilaç firmasında yönetici olarak görev yapmakta…

Sizlerle şimdi mutlu bir haber paylaşmak isterim. Pek çoğunuzun bildiği gibi Demirören Görsel Medya Direktörlüğü’nde Milliyet Gazetesi kadrosunda Fotoğraf Müdürü olarak yaklaşık 1,5 yıl çalıştıktan sonra görevimden ayrılmıştım. Bugünden itibaren, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Medya ve İletişim Direktörlüğü kadrosunda fotoğrafçı olarak çalışma hayatıma devam edeceğim. Yine birbirinden güzel kareleri siz dostlarım ilk görenler arasında olacaksınız…

Sevgilerimle…”

ÇAĞATAY KENARLI KİMDİR?

Çağatay Kenarlı, 1985’te İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde %100 burslu olarak “Televizyon Habercilerinin Savaş Tutkunluğu” isimli yüksek lisans tezini yazarak mezun oldu. Kenarlı, 2003 yılında Trakya Üniversitesi’nde Mekatronik Bölümü’nde okurken gazetecilik mesleğiyle Tekirdağ Pusula Gazetesi’nde öğrencilik dışı zamanlarında çalışmaya başlayarak tanıştı. 2004-2006 yılları arası Anadolu Ajansı’nda Tekirdağ ve Edirne’de muhabirlik, 2006-2008 yılları arasında Flash TV’de İstanbul’da kameramanlık yaptı. 2008-2019 yılları arasında mesleğini Doğan ve Demirören Haber Ajansı’nda sürdürdü. 2019-2023 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü’nde(TJK) Fotoğrafçı olarak görev yapmasının ardından 2023-2024 yılları arasında yaklaşık 1,5 yıl Demirören Görsel Medya Direktörlüğü’nde Milliyet Gazetesi kadrosunda Fotoğraf Müdürü olarak çalıştı. Kenarlı’nın kariyerine bugünden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Medya ve İletişim Direktörlüğü’nde fotoğrafçı olarak devam edeceği öğrenildi.

Çağatay Kenarlı’nın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri”, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, “ZOOM Ödülleri”, KKTC’de “Fotoğraflarla Benim Kıbrıs’ım; Kıbrıs’ta Su Ve Yaşam” fotoğraf yarışmasının da aralarında bulunduğu sualtı fotoğrafları da olmak üzere farklı yarışmalardan aldığı ödül, mansiyon ve sergilemeleri bulunmaktadır.