Gazeteci Cihat Tutkun Hayatını Kaybetti

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazeteci Cihat Tutkun Hayatını Kaybetti

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Meslekte uzun yıllar yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan Cihat Tutkun, son olarak Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı görevini yapıyordu. Son günlerde bel fıtığı nedeniyle de tedavi gördüğü bildirilen Cihat Tutkun, kalp krizi geçirerek evinde hayatını kaybetti.

Tutkun cenazesi bugün Şehitlik Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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