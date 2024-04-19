Merdan Yanardağ Almanya'dan vize alamadığını açıkladı: "Ülkenize bayılmıyorum"

Avrupa ülkeleri ve Almanya’nın Türk vatandaşlarına vize zulmü sürüyor. Bir çok sanatçı, tiyatrocu, aydın da artık sıkıntı yaşarken bu kez TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Almanya’dan vize alamadığını duyurdu.

Yanardağ vatandaşın zaten uzun süredir sıkıntı yaşadığını ancak artık bir iş adamının, siyasetçinin, gazetecinin veya sanatçının da Almanya’ya gitmesinin sıkıntı olduğunu dile getirerek, ”Almanya Cumhurbaşkanı 22-24 Nisan tarihlerinde İstanbul’a gelecek. Özellik kendisine şunu soruyorum: Türk vatandaşlarına bu vize zulmünü neden uyguluyorsunuz? Konsolosluklar ve büyükelçilikler bunun cevabını vermelidir” ifadelerini kullandı.

”BEN İLTİCA ETMEK İÇİN ÜLKENİZE GELMİYORUM”

Yanardağ yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

”Ben Almanya’da üç kentte konferans vermek üzere davet edildim. Kültürel bir faaliyet. Ben bir gazeteciyim. 15 kitabım var. Az çok dünyada da tanınmış bir gazeteciyim. Burada işim var gücüm var adresim de var. Yarın saat 11.00’de uçağım var ancak henüz bana hala vize verilmedi. Ben iltica etmek için ülkenize gelmiyorum. Ülkeniz de o kadar değerli değil. Bayılmıyorum da ülkenize. Ben oraya bir iş yapmaya geliyorum. Almanya’nın bugünkü refah seviyesinin de bu ülkeden giden emekçilerinin çok fazla payı var. Böyle bir uygulamayı reva göremezsiniz.”