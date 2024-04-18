Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisi kısa bir süre sonra sezon finali yapacak. Dizinin bu akşam yayımlanacak olan yeni bölümündeki detaylar da ortaya çıktı.

Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisi haziran ayından önce sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümünde Azem'in sakladığı büyük sır açığa çıkacak.

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR SIZDI

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... - Resim : 1
Azem ve Cihan, Nehir’i birlikte aramaya karar verir. Gerçekten baba-oğul olabilmelerinin ve ailelerini dağıtan sırrın açığa çıkmasının tek yolu budur. Zahir hala kaçaktır ve Dilber’den vazgeçmeye niyeti yoktur.

AZEM'İN BÜYÜK SIRRI AÇIĞA ÇIKIYOR

Piraye, Azem hakkında öğrendiklerini sindirmeye çalışıyordur.

Azem, hiç beklemediği bir anda Piraye ve Dilber ile yan yana gelince son zamanlarda yaşamak zorunda kaldığı her şeyi yeniden değerlendirir. Azem’in artık bir tercih yapması gerekecektir.

Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... - Resim : 2

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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