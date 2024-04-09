Kuruluş Osman hayranlarını üzecek haber! Son bölümünü çekip diziden ayrıldı

Yayınlandığı Çarşamba günleri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde, hayranlarını çok üzecek bir ayrılık yaşandı.

Dizide Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekerek diziden ayrıldı.

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman’ın en önemli karakterlerinden biri olan Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy’un setlere geçici vedasının nedeni ise ‘anne’ olacak olması.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan oyuncu Atiksoy, 156. bölümde bu sebeple diziden ayrıldı.



