Küfürler havada uçtu: Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında büyük kavga

Lider Haber'de yayımlanan ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı Barometre programında gergin dakikalar yaşandı. Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasındaki tartışmada küfürler havada uçuştu.

Albayrak, Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" cümlesiyle yüklendi. Ortam bu söz üzerine gerilirken iki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu.



Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığırından çıktı" dedi.