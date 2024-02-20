Küfürler havada uçtu: Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında büyük kavga

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Lider Haber'de hazırladığı programda ortalık bir anda karıştı. Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli birbirine girdi, küfürler havada uçuştu.

Son Güncelleme:

Lider Haber'de yayımlanan ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı Barometre programında gergin dakikalar yaşandı. Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasındaki tartışmada küfürler havada uçuştu.

Albayrak, Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" cümlesiyle yüklendi. Ortam bu söz üzerine gerilirken iki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu.

Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığırından çıktı" dedi.

Etiketler
Rasim Ozan Kütahyalı
Son Güncelleme:
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni isim! ATV transferi duyurdu
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni isim! ATV transferi duyurdu
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
Canlı yayında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi
Canlı yayında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Adını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor Adını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor