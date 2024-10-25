Kübra Par, TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü'yü Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı: 'Ne İstediniz Bu Kadından?'

Ankara Kahramakazan'da terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu.

Şehitlerden Zahide Güçlü 37 yaşındaydı. TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışıyordu. Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıkan kadın teröristlerin hedefi oldu. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TV100 Ana Haber'de Zahide Güçlü için konuşan Kübra Par, şunları söyledi:

"Bu ülkenin yetiştirdiği mühendis kadını, sevdiklerinden ve bizden aldılar. Ben bu hikayeyi sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Hani PKK'ya kahramanlar muamelesi yapan birtakım şerefsizler var ya işte şu kadınımızın hikayesini izlesinler. Bu kadın masum, sivil, Türkiye'nin yetiştirdiği pırıl pırıl mühendisti. Ne istediniz bu kadından? Bir anne, 8 yaşındaki çocuğu kanser, kanseri yeniyorlar, ablasının doğum günü önceki akşam kutluyorlar adeta veda ediyor ailesine, hiçbir kelime yetmiyor şu acıyı anlatmaya. Allah belalarını versin, başka hiçbir şey söylemiyorum."

Kaynak: TV100