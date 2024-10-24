Bahar Dizinde Flaş Ayrılık! Rolüyle Tepki Çeken Oyuncu Veda Ediyor

Show TV’de Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolü paylaştığı Bahar dizisinde flaş bir ayrılık haberi geldi. Her hafta salı akşamları izleyiciyle buluşan dizi reyting rekorları kırıyor. Sevilen dizi ikinci sezonu ile ekranlara gelirken bu sezon kadroya katılan yeni isimler oldu. O isimlerden biri de başhekim rolünde Büşra Pekin oldu.

HAFTAYA DİZİYE VEDA EDİYOR

Beğenilen oyuncu canlandırdığı karakterle pek sevilmedi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Büşra Pekin diziden ayrılıyor. Pekin, gelecek hafta yayınlanacak bölümle diziye veda edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş